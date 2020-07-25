«محمد صلاح» يلمح إلى الرحيل من ليفربول

25 يوليه 2020 - 05:00 م

ألمح النجم المصري محمد صلاح إلى إمكانية مغادرة ليفربول بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، قائلاً: "لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث".



وكان صلاح جزءًا لا يتجزأ من نجاح "الريدز" تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث سجل 94 هدفًا رائعًا في 151 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه من روما في 2017.



ولدى صلاح ثلاث سنوات متبقية على عقده الحالي، ولكن في مقابلة مع شبكة (LA FM Colombia )، أشار إلى أنه يمكن أن يترك ليفربول.



وقال: "أريد فقط أن أستمتع اليوم وأستمتع باللحظة! لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. دعونا نرى ما سيحدث. لكننا في الوقت الحالي فزنا بدوري الأبطال، فزنا بالدوري الممتاز، أنا سعيد. لنرى ماذا سيحدث في المستقبل، لكنني سعيد للغاية بالفوز وتحقيق تلك الجوائز".



وتابع صلاح مدح كلوب لتحويله ليفربول إلى أحد أفضل الفرق في كرة القدم في العالم، مضيفًا: "ليس هناك سر. لا أؤمن بالأسرار في كرة القدم. أنا أؤمن فقط بالعمل الشاق، يجب أن تتغير عقليتك بعض الأحيان".



وتابع: "منذ أن جاء (كلوب) إلى هنا، فإن أول شيء حاول القيام به هو تغيير عقلية اللاعبين إلى عقلية الفوز. لقد قام بعمل جيد في ذلك. جئت إلى هنا وكان يخبرني بالخطة عن كل شيء وكنت متحمسًا. نحن نقوم بعمل جيد".



واستدرك صلاح: "ما زلت ألعب في نفس موقف الجناح. لم ألعب كمهاجم من قبل. لكن عدد الأهداف بين هذا الموسم والموسم الماضي ليس بعيدًا جدً"ا.



وأشار إلى أنه في "الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي سجل 22. هذا الموسم (حتى الآن) سجلت 19. مباراة واحدة يمكنني أن أحرز فيها هاتريك وستكون 22! لا أرى أنها مختلفة".



وتابع: "ربما لديك تحدٍ في عقلك وعقلك لمواصلة دفع نفسك للأمام لأنك فزت بالفعل بالدوري الممتاز. إنه دائمًا عندما يسألك الناس عن الكأس التي تختارها: فردية أو جماعية؟ سيختار الجميع الفرق الجماعية. لقد فزنا بأهم ما في هذا الموسم!".



وشدد على أنه "من الصعب أن تكون كما كنت من قبل لأنك فزت باللقب. قد يكون هذا أحد أسباب عدم إحرازنا الكثير (منذ استئناف مباريات الدوري)".

