» "تريزيجيه" ينقذ أستون فيلا من شبح الهبوط





يلتقي في الخامسة من مساء غد فريق أستون فيلا المحترف بين صفوفه اللاعب المصرى محمود حسن تريزيجيه، مع فريق وست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 38 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتى حسمها أبطال ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح.

وغرد فريق أستون فيلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بصورة للفرعون المصرى "تريزيجيه" معلقا عليها ببيت شعر قائلاً، "إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم".

وشارك محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، فى المران الرئيسى اليوم استعدادا للمواجهة المصيرية التى تنتظر "الفيلانز" أمام وست هام يونايتد فى الخامسة غد، الأحد، المقبل بملعب "لندن" الأولمبى، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".





ولعب محمود حسن تريزيجيه دور المنقذ لفريقه أستون فيلا الإنجليزى من دهاليز الهبوط إلى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، وعزز فرص بقائه فى الدورى الإنجليزى الممتاز البرميرليج، بعد الفوز على أرسنال، فى المباراة التى جمعت بينهما على فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 37 من الدورى الإنجليزى.





وتمكن تريزيجيه من العبور بفريقه إلى منطقة أمان نسبياً، بعد تسجيل الهدف الوحيد فى اللقاء، ومنح الفيلاينز 3 نقاط جديدة يبتعد بهم عن منطقة الخطر، خاصة أنه يواجه مصير الهبوط، الأمر الذى سيحسمه بشكل رسمى فى لقاء وست هام.