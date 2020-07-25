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جامعة سوهاج تشارك في احتفالات 30 يونيو

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ينظم الاتحاد المصري للجامعات الدورة الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة واكاديمية العلوم والتكنولوجيا، ضمن فعاليات ذكرى احتفالات 30 يونيو 2020، وذلك خلال الفترة من 8 الى 22 ا?غسطس القادم .
وأشار الدكتور ا?حمد عزيز ري?يس الجامعة، إلى أن الفعاليات سيتم تنفيذها عن طريق "الا?ون لاين"، طبقاً للا?جراءات الا?حترازية المعلن عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة الطالب الجامعي.
وأضاف رئيس جامعة سوهاج: هذه الدورة ستكون بمثابة استعداداً للعودة الا?منة للا?نشطة الرياضية تدريجياً ، فى ضوء الضوابط الاحترازية فى ظل جاي?حة كورونا ، وسيتم تنفيذها عن طريق تطبيقات الفيس بوك والواتس ا?ب وتطبيق زووم .

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