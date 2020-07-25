تهز مدينة عربية.. صورها عارية واعتدى عليها بشكل وحشي

25 يوليه 2020 - 04:11 م

اهتزت مدينة عربية على وقع جريمة بشعة، تم توثيقها بالفيديو على يد المتهم، الذي صور سيدة عشرينية وجردها من ملابسها ثم اعتداى عليها بشكل وحشي.

وفي التفاصيل، ألقت الشرطة المغربية في مدينة طنجة، أمس الجمعة، القبض على شاب نشر مقطع فيديو يعرض فيه اعتداءه الوحشي على سيدة عارية ومكبلة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني- حسب مواقع محلية-، أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو المتداول شخصا يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.