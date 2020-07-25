فيديو مؤثر.. وفاة ضابط أثناء الصلاة في المسجد

25 يوليه 2020 - 03:19 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر يوثق لحظة وفاة ضابط برتبة عميد متقاعد أثناء الصلاة في أحد مساجد الغردقة.

ويظهر في الفيديو دخول العميد إلى المسجد، أمس الجمعة، وبينما قام بفرش سجادته في المسجد واستقبل القبلة للصلاة، فاضت روحه إلى خالقها وسقط على الأرض.

ونقلت وسائل إعلام ونشطاء أن المتوفى هو العميد متقاعد بالقوات المسلحة إبراهيم جميعى، وكان يعمل مدير أمن بأحد القرى السياحية بالغردقة، حيث أجرى الطبيب الكشف عليه فور نقله من قبل المتواجدين في المسجد لأقرب مستشفى فوجده قد توفى، وتبين أن سبب الوفاه سكتة قلبية وأنه توفى أثناء تواجده بالمسجد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس يوك" فيديو يظهر وفاته أثناء صلاة العشاء، ورصدته كاميرات المسجد، حيث سقط أثناء الصلاة وقام المصلين بنقله للمستشفي وتبين وفاته بسكته قلبية.