  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:53 م
Advertisements
بحث متقدم
جانب من الفيديو

فيديو مؤثر.. وفاة ضابط أثناء الصلاة في المسجد

صلاح

"صلاح" يلمح لرحيله عن ليفربول الموسم المقبل

المعاشات

بمناسبة الأضحى ..خبر سار لأصحاب المعاشات

الكويت

فرنسا تضع شرط لدخول مواطني 5 دول خليجية أراضيها

مليون ريال لكل مسافر على " طيران الإمارات" .. ما الأمر

مليون ريال لكل مسافر على " طيران الإمارات" .. ما الأمر

الأمير " هاري" وزوجته ميجان

السر الحقيقي وراء مغادرة ميجان وهاري للقصر الملكي

يوسف ندا

أسرار تنشر لأول مرة عن "يوسف ندا" وزير مالية الإخوان

بسبب تسريب فيديو لأمير الكويت.. اتهامات تطال هؤلاء الأشخاص

بسبب تسريب فيديو لأمير الكويت.. اتهامات تطال هؤلاء الأشخاص

عاجل.. قرار جديد بشأن الإخوان في دولة عربية

عاجل.. قرار جديد بشأن الإخوان في دولة عربية

وزير الأوقاف

أول تعليق لـ"الأوقاف" بشأن تحديد مدة خطبة الجمعة

فرنسا تضع شرط لدخول مواطني 5 دول خليجية أراضيها

عرب وعالم

الكويت
الكويت

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

كاتبة إماراتية تدافع عن المصريين ضد العنصرية بكلمات مُبكية

#

3 دول خليجية تعلن خفض إنتاجها من النفط

#

كورونا.. مسقط تعلق دخول الأجانب وتستثني الخليجيين

#

قطر تمنع مواطني دولة عربية من دخول أراضيها

الكويت

فرنسا

دول خليجية

كورونا

شرط

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستاكس، أنه سيطلب من المسافرين القادمين إلى فرنسا من 16 دولة “حيث يكون انتشار الفيروس قويا” إجراء اختبار يثبت أنهم ليسوا حاملين للفيروس.

وجاء في بيان اليوم السبت، أن الدول المعنية بالاختبارات الإلزامية هي الولايات المتحدة، الإمارات، البحرين، بنما، جنوب إفريقيا، الكويت، قطر، إسرائيل، البرازيل، بيرو، صربيا، الجزائر، تركيا، مدغشقر، الهند، سلطنة عمان.

ويأتي هذا بعد الازدياد في حالات الإصابة بكورونا الذي عرفته فرنسا خلال اليومين السابقين ، بحسب موقع روسيا اليوم .

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 30192 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بعد توثيق 1130 حالة جديدة، 180528 حالة إصابة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فاروق جعفر: تصريحاتي فسرت خطأ
» "الجبلاية" تدرس إحالة فاروق جعفر للقيم والأخلاق
» بعد تحنيط دام 60 عاما.. حرق جثة أحد آكلي لحوم البشر
» رسالة عاجلة من التنمية المحلية لقاطني العقارات المخالفة
» لجنة التفاوض عن أزمة سد النهضة : "دي مراهقة سياسية"
» "فايلر" غاضب من مستوى "بادجى"
» إعلامي:اللي بتعملوه دا كارثة
» الزمالك يحذر لاعبيه من هذا الأمر
» مدرس بالمعاش يدفع حياته ثمنا للتفكير في الزواج الثاني
» فيديو نادر لأمير سعودي يتلو القرآن بحفل مدرسي قبل 40 عاما
» حادث سير أليم لمدرب ذئاب الجبل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية