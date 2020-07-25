بمناسبة الأضحى ..خبر سار لأصحاب المعاشات

25 يوليه 2020 - 02:52 م

أعلن نصر الدين عبد الحميد، مدير قطاع منطقة بريد الجيزة، بدء صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى ،التي كان مقرر صرفها أول أغسطس ولكن تم تبكير الصرف بمناسبة عيد الأضحى.



وأوضح "عبد الحميد" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم وضع آلية لصرف المعاشات من خلال تقسيم المواطنين إلى عدة شرائح، الأولى حتى 1000 جنيه اليوم، وأكثر من ألف جنيه يتم صرفها اعتبارا من الأحد والاثنين .



ولفت إلي أنه سيتم صرف المعاشات لمن يزيد عن 2000 جنيه اعتبارًا من يوم الثلاثاء والأربعاء حتى إجازة عيد الأضحى سيتم الصرف جميع أرباب المعاشات ، مؤكدا أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة لتيسيير الصرف على أصحاب المعاشات فى ظروف انتشار كورونا.

