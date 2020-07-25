» فاروق جعفر: تصريحاتي فسرت خطأ

25 يوليه 2020 - 02:36 م

قال فاروق جعفر نجم فريق بالزمالك الأسبق، إن تصريحاته بشأن بطولات الأندية المصرية والمنتخب في أفريقيا تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وأضاف "جعفر" خلال تصريحات له، أن هناك واقعة حصلت معه في السبعينيات وحصلت مع نادي آخر من حكام أفريقيا ولم تتكرر مرة أخرى.

وأشار جعفر، كل بطولات المنتخب والأندية المصرية في أفريقيا حلال وبجهدهم وعرقهم، وأيضا صعود المنتخب لمونديال 90 كان بجهد وتعب كبير.

وكان نجوم الرياضة المصرية قد عبروا عن استيائهم من تصريحات جعفر، وعلى رأسهم نجوم الزمالك، قبل أن يخرج ويصرح بفهم تصريحاته بشكل خاطئ.