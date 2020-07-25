محافظ البحر الأحمر عن تأمين الشواطئ: كله تحت السيطرة

25 يوليه 2020 - 02:27 م

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن جميع الشواطئ تخضع للرقابة الصارمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، معقبا :"كله تحت السيطرة".



وأضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، قائلا:" يوجد شاطئ محدود جدا في رأس غارب ويخضع للسيطرة وهناك شاطئ في سفاجا جميعهم مسيطر عليهم".



وتابع :" محافظة البحر الأحمر منطقة جاذبة للمواطنين فى فترة الأعياد خاصة للأجواء المناخية المناسبة بالمحافظة، لافتا إلى أن أغلب الزائرين يفضلون الخروج بالمراكب والنزول إلى الجزر، مؤكدا أن المحافظة لم تلاحظ أي تجاوزات من المواطنين بشأن خرق قرارات مجلس الوزراء لمكافحة كورونا، لافتا إلى أن أهالي البحر كانوا ملتزمين بجميع الإجراءات.

