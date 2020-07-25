  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:54 م
Advertisements
بحث متقدم
جانب من الفيديو

فيديو مؤثر.. وفاة ضابط أثناء الصلاة في المسجد

صلاح

"صلاح" يلمح لرحيله عن ليفربول الموسم المقبل

المعاشات

بمناسبة الأضحى ..خبر سار لأصحاب المعاشات

الكويت

فرنسا تضع شرط لدخول مواطني 5 دول خليجية أراضيها

مليون ريال لكل مسافر على " طيران الإمارات" .. ما الأمر

مليون ريال لكل مسافر على " طيران الإمارات" .. ما الأمر

الأمير " هاري" وزوجته ميجان

السر الحقيقي وراء مغادرة ميجان وهاري للقصر الملكي

يوسف ندا

أسرار تنشر لأول مرة عن "يوسف ندا" وزير مالية الإخوان

بسبب تسريب فيديو لأمير الكويت.. اتهامات تطال هؤلاء الأشخاص

بسبب تسريب فيديو لأمير الكويت.. اتهامات تطال هؤلاء الأشخاص

عاجل.. قرار جديد بشأن الإخوان في دولة عربية

عاجل.. قرار جديد بشأن الإخوان في دولة عربية

وزير الأوقاف

أول تعليق لـ"الأوقاف" بشأن تحديد مدة خطبة الجمعة

"الجبلاية" تدرس إحالة فاروق جعفر للقيم والأخلاق

الرياضة

للمرة الثانية .. مرتضى منصور يهاجم فاروق جعفر
للمرة الثانية .. مرتضى منصور يهاجم فاروق جعفر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

فاروق جعفر: تصريحاتي فسرت خطأ

#

جلال يهاجم فاروق جعفر: حد يخليه يسكت .. كلامك غير مسئول

#

نجم الزمالك يحرج فاروق جعفر بعد اعترافه الصادم: استقيموا يرحمكم الله

#

شوبير يحرج فاروق جعفر: كلامك عمره ما حصل

سوريا

بطولات

تحقيق

الزمالك

اللجنة الخماسية

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لإحالة فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك السابق، إلى لجنة القيم والأخلاق بعد الاتهامات التى أطلقها بمجاملة الحكام للنادى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر "جيل 90".

وينتظر مسئولو الجبلاية صدور موقف من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، ووزير الإعلام وإعلام المصريين، تجاه فاروق جعفر من أجل اتخاذ موقف صارم وإحالته إلى لجنة القيم والأخلاق.

يذكر أن فاروق جعفر، قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، الأندية المصرية استفادت من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فاروق جعفر: تصريحاتي فسرت خطأ
» "الجبلاية" تدرس إحالة فاروق جعفر للقيم والأخلاق
» بعد تحنيط دام 60 عاما.. حرق جثة أحد آكلي لحوم البشر
» رسالة عاجلة من التنمية المحلية لقاطني العقارات المخالفة
» لجنة التفاوض عن أزمة سد النهضة : "دي مراهقة سياسية"
» "فايلر" غاضب من مستوى "بادجى"
» إعلامي:اللي بتعملوه دا كارثة
» الزمالك يحذر لاعبيه من هذا الأمر
» مدرس بالمعاش يدفع حياته ثمنا للتفكير في الزواج الثاني
» فيديو نادر لأمير سعودي يتلو القرآن بحفل مدرسي قبل 40 عاما
» حادث سير أليم لمدرب ذئاب الجبل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية