» "الجبلاية" تدرس إحالة فاروق جعفر للقيم والأخلاق

25 يوليه 2020 - 02:14 م

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لإحالة فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك السابق، إلى لجنة القيم والأخلاق بعد الاتهامات التى أطلقها بمجاملة الحكام للنادى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر "جيل 90".

وينتظر مسئولو الجبلاية صدور موقف من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، ووزير الإعلام وإعلام المصريين، تجاه فاروق جعفر من أجل اتخاذ موقف صارم وإحالته إلى لجنة القيم والأخلاق.

يذكر أن فاروق جعفر، قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، الأندية المصرية استفادت من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات".