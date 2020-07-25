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السر الحقيقي وراء مغادرة ميجان وهاري للقصر الملكي

الحياة السياسية

الأمير " هاري" وزوجته ميجان
الأمير " هاري" وزوجته ميجان

وكالات- الدويني فولي

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مغادرة

الأمير هارى

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ميجان ميكل

غادر الأمير هاري و زوجته ميجان ميكل في مطلع العام الحالي و أعلنا أنهما تخليا عن مسئوليتهم الملكية و غادروا و تركوا خلفهم أسئلة كثيرة تدور في رأس المواطنين و المحليين . 
وحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل" فإن الأمير هاري وميغان ماركل شعرا  بالإحباط لأن ويليام وكيت حصلا على أفضل الأدوار الرسمية وشعرا  أنهما غير مهمين بجانبهم بالإضافة إلى أن نصيب الأسد من الاهتمام كان دائما من نصيبهما . 
وورد في الصحيفة أن قرار خروج هاري و زوجته من القصر و تخليهما عن مسئوليتهما  كان ناتجا عن التفرقة الدائمة بينهما و بين الأمير وليام و كيت ، فقد كان هاري و زوجته دائما يجلسان في الكراسي خلف شقيقه الأكبر و زوجته . 

لم يحظ هاري بنفس الاهتمام الاعلامي و لا حتى بالاهتمام داخل القصر ، فقد كانت شعبية وليام  و زوجته تتفوق على شعبية الأمير الصغير و زوجته لذلك بدأت من هنا تنمو الأحقاد . 

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