السر الحقيقي وراء مغادرة ميجان وهاري للقصر الملكي

25 يوليه 2020 - 01:50 م

غادر الأمير هاري و زوجته ميجان ميكل في مطلع العام الحالي و أعلنا أنهما تخليا عن مسئوليتهم الملكية و غادروا و تركوا خلفهم أسئلة كثيرة تدور في رأس المواطنين و المحليين .

وحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل" فإن الأمير هاري وميغان ماركل شعرا بالإحباط لأن ويليام وكيت حصلا على أفضل الأدوار الرسمية وشعرا أنهما غير مهمين بجانبهم بالإضافة إلى أن نصيب الأسد من الاهتمام كان دائما من نصيبهما .

وورد في الصحيفة أن قرار خروج هاري و زوجته من القصر و تخليهما عن مسئوليتهما كان ناتجا عن التفرقة الدائمة بينهما و بين الأمير وليام و كيت ، فقد كان هاري و زوجته دائما يجلسان في الكراسي خلف شقيقه الأكبر و زوجته .



