«الجبلاية»: استمرار اعتبار اللاعب السوري "محليا" بالموسم الجديد

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اللجنة الخماسية

الجبلاية

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استمرار معاملة اللاعب السورى كلاعب محلى لمدة موسم آخر، على أن يتم إلغاء القرار فى الموسم بعد المقبل 2021 – 2022.

وأكد مسئولو اللجنة أنه تم الاستقرار على استمرار الموسم المقبل بنفس شروط الموسم الحالى، من حيث عدد اللاعبين الأجانب الـ5 على أن يتم تغيير هذا القرار فى الموسم بعد القادم بناء على طلب مسئولى المنتخبات الوطنية بتقليل عدد اللاعبين الأجانب لصالح الكرة المصرية.


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