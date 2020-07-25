بسبب تسريب فيديو لأمير الكويت.. اتهامات تطال هؤلاء الأشخاص

25 يوليه 2020 - 01:26 م

اتهمت السلطات الأمنية في الكويت أمس الجمعة ضابطا، وشيخا من الأسرة الحاكمة بتسريب فيديو من موكب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عند مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة العلاج.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عن موكب أمير الكويت عند وصوله المطار قبيل المغادرة على متن طائرة طبية.

وبعد مراجعة كاميرات المطار اتضح أن من قام بتصوير الموكب شخصان، هما ضابط في الحماية ومعه شيخ من الأسرة الحاكمة.

وعقب تسريب الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، حيث وثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لنقله إلى الولايات المتحدة.

وقد غادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر الخميس الماضي، متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، قد صرح أن أمير الكويت أجرى يوم الأحد الماضي عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.