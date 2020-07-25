» لجنة التفاوض عن أزمة سد النهضة : "دي مراهقة سياسية"

25 يوليه 2020 - 01:00 م

عقب الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، علي تصريحات أحد المسئولين في إثيوبيا والذي جاء فيه "النيل لنا"، قائلا:" دي مراهقة سياسية، ولا يجب أن تخرج مثل هذه التصريحات من مسئول".



وأضاف "الظواهري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أنه يجب أن يكون هناك ترتيب وتنسيق وتعاون بين الثلاث دول في ملف سد النهضة، معقبا:" أي خطوة تأخذها إثيوبيا تؤثر على السودان ثم مصر".



وتابع:"ما تردده إثيوبيا بشأن إمكانية ملء السد في 3 سنوات، ولكنهم سيمدوها إلى 7 سنوات كلام ليس منطقيا، حيث هناك لجان تجلس سويا، ويتحدثوا في الأمر، معقبا: "مينفعش هذا الكلام".



وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

