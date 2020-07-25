عمر خربين على رادار الزمالك

25 يوليه 2020 - 12:59 م

يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع اللاعب السوري عمر خربين نجم الهلال السعودي، بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياض" السعودية، فإن كارتيرون عبر عن إعجابه بقدرات خربين، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد، خلال إعارته الموسم الماضي لصفوف فريق بيراميدز.

وأضافت الصحيفة، أن الزمالك وضع خربين على لائحة أهدافه، تنفيذا لرغبة كارتيرون وإعادة سيناريو المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم للأبيض في الصيف الماضي قادمًا من الهلال، وقدم مستويات مميزة للغاية.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.