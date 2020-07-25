» "فايلر" غاضب من مستوى "بادجى"

25 يوليه 2020 - 12:45 م

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي، من مستوى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق بعد مستواه المتواضع خلال مباراة الفريق الودية أمام سموحة، والتي أقيمت أمس الجمعة.

وظهرت علامات الغضب على المدير الفنى، حيث لم يقدم "بادجي" المستوى المنتظر منه في المباراة، وظهر تائهًا في الملعب، وفشل في تسجيل الأهداف.

وفاز الأهلي وديًّا، على نظيره سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد التتش بالجزيرة.