"صلاح": جائعون لحصد الألقاب

25 يوليه 2020 - 12:39 م

قال محمد صلاح، جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، إن فريقه سينافس على جميع الألقاب والبطولات في الموسم المقبل 2020-2021، وذلك بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم.

وأضاف "صلاح" في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC " اليوم: "هناك شعور بالجوع عندما تفوز بشئ، ولقد فزنا بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لكن عندما تحصد شئ فإن ذلك يقلل من جوعك".

وتابع جناح الريدز: "يجب علينا في الوقت الحالي أن نغير من عقليتنا، وعليك إيجاد نقاط في عقلك تدفعك للأمام وتجعلك جائعا للموسم المقبل وما يليه، ولما لا نحصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين أو ثلاث مرات".