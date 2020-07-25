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أول تعليق لـ"الأوقاف" بشأن تحديد مدة خطبة الجمعة

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ام بى سى مصر

اديب

الأضحي

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي ما تم تداوله بشأن تحديد مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 7 دقائق، معقبا: "والله هذا الأمر لم يطرح على الاطلاق، ولم يتم مناقشته".

وناشد "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،المواطنين بتحري الدقة فيما يتابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: "مثل هذه الشائعات هيستغلوها ضدنا، وهيقولوا الحقوا دول بيحاربوا الدين".

 وتابع :"جماعات الشر والضلال وإثارة الفتنة أن تتخذ مثل هذه الشائعات، وكأن هناك موقفا ضد الدين".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلي أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.

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