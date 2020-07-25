» إعلامي:اللي بتعملوه دا كارثة

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الكمامة

حذر الإعلامي محمد علي خير، المصريين من وضع الكمامة أسفل الذقن، قائلا:" هناك عدد من الأطباء حول العالم حذروا من القيام بهذا الأمر، معقبا :" اللي بتعملوه دا كارثة و مساعدة علي انتشار الفيروس".

وأضاف خير خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، قائلا: "الأطباء أكدوا أن خلع الكمامة سواء للأكل أو التنفس أو الشرب أفضل من تنزيلها إلى الذقن لأن الرقبة من الأماكن المعرضة للهواء وانتقال الفيروسات ".
و أعلنت عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

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