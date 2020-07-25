عمرو أديب: تصرفات إثيوبيا أصبحت مستفزة جدا

25 يوليه 2020 - 12:08 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ملف سد النهضة وتصرفات إثيوبيا أصبحت مستفزة جدا لكل المصريين، معقبا: "أنا لم أعد أثق في الإثيوبيين.. أي شيىء يقولوه مش هثق فيه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ملف سد النهضة والمياه يعتبر رقم واحد في الأولويات، مؤكدا أن مصر قامت بكل الوسائل الحضارية والدبلوماسية في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، السودانيون قاموا بوقفة احتجاجية اعتراضا على تأثير ملء التعبئة الأولى لسد النهضة، معقبا: "الموضوع سمع عندهم، وفي أسبوعين بس بدأوا يصرخوا".