» الزمالك يحذر لاعبيه من هذا الأمر

25 يوليه 2020 - 11:49 ص

حذر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لاعبى الفريق من الانفعالات خلال المباريات بعدما تم تغريم محمود علاء مدافع الفريق 200 ألف جنيه، لما بدر منه عقب طرده في ودية بيراميدز، التي أقيمت أول أمس الخميس، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، في ختام معسكر الفريق الأبيض بمدينة برج العرب والذى استمر لمدة 14 يوما وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز.

على الجانب الآخر استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة في المباريات الودية، حيث لن يشارك الثنائى في مواجهة وادى دجلة المحدد لها غداً، الأحد، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس كورونا.