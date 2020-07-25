سجود شكر لله وزغاريد .. فرحة المتعافين من كوورنا

25 يوليه 2020 - 11:25 ص

احتفالا بالشفاء والخروج ضمن دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، أطلقت السيدات الزراغيد أثناء الاحتفال الذى أقامه الطاقم الطبى لمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى أثناء مغادرة المتعافين من الفيروس.

وقامت إدارة المستشفى ببث الاحتفال بخروج المتعافين عبر صفحتها على موقع فيس بوك.

واصطفّ طاقم المستشفى على الجانبين، لتحية المتعافين أثناء مغادرتهم ، بينما أطلقت السيدات الزغاريد وحرصت إحداهن على السجود لله شكرا.

كما رفع المتعافون أيديهم بالتحية للمتعافين، وحملوا البلالين حتفالا بالشفاء من الوباء.

من جانبه قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، إنه تم خروج 12 متعافٍ من المستشفى بينهم 9 من مرضى الفشل الكلوى، وأن المستششفى لم يتبق بها سوى 26 حالة فقط.





