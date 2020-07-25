» نجاة الأبناء.. قطار يدهس سيارة لأسرة كاملة بالدقهلية

لقي زوجان مصرعهما في حادث دهس لقطار لسيارتهم الملاكي حال مرورهما على مزلقان للسكة الحديد بين قريتي كفر غنام وبرقين بناحية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث الفقي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة لمركز شرطة السنبلاوين، يفيد بوقوع حادث تصادم للقطار المتجه من المنصورة للقاهرة بسيارة ملاكي تحمل لوحات رقم “ر ق أ 4631″، وذلك بالمنطقة الواقعة بين مزلقان قرية برقين وعزبة هيكل.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث الفقي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة لمركز شرطة السنبلاوين، يفيد بوقوع حادث تصادم للقطار المتجه من المنصورة للقاهرة بسيارة ملاكي تحمل لوحات رقم “ر ق أ 4631″، وذلك بالمنطقة الواقعة بين مزلقان قرية برقين وعزبة هيكل.