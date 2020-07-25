» نجاة الأبناء.. قطار يدهس سيارة لأسرة كاملة بالدقهلية

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وكالات- الدويني فولي

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دهس

سيارة

قطار

الدقهلية

زوجان

لقي زوجان مصرعهما في حادث دهس لقطار لسيارتهم  الملاكي حال مرورهما على مزلقان للسكة الحديد بين قريتي كفر غنام وبرقين بناحية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث الفقي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة لمركز شرطة السنبلاوين، يفيد بوقوع حادث تصادم للقطار المتجه من المنصورة للقاهرة بسيارة ملاكي تحمل لوحات رقم “ر ق أ 4631″، وذلك بالمنطقة الواقعة بين مزلقان قرية برقين وعزبة هيكل.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي ماركة دايو نوبيرا بها كلا من "جمعة عبد الواحد" 65 سنة، وزوجته "صابرين محمد أحمد" 60 سنة، مقيمين بقرية صدقا، ونجليهما، وأثناء عبورهما المزلقان تعطلت السيارة على قضبان القطار، وتمكن نجليهما من الهروب من الباب الخلفي للسيارة، وأثناء محاولة الزوج و زوجته النزول، تصادف مرور القطار ولم يتمكنا من النزول، فاصطدم بهما القطار ولقيا مصرعهما على الفور، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة للتحقيق.

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