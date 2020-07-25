200 جنيه دعم إضافي في 22 مليون بطاقة تموينية

25 يوليه 2020 - 11:05 ص

تنطلق غدًا الأحد، المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، حيث تصل الخصومات إلى 20? إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12،25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام في مساندة محدودى الدخل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد

وأضاف معيط في بيان صحفى السبت أن هناك تكليفا رئاسيا بالإسهام الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية.

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG »، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التي ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.