غير متوقع .. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى

25 يوليه 2020 - 11:04 ص

قال نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بيان الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة جيد لأنه يدعو الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم لإنهاء الخلاف والسير في طريق المفاوضات بما يحقق مفاوضات ومصالح الدول الثلاث.

وأضاف "نورالدين"، في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الاتحاد الإفريقي لم يوجه لوم لها لاتخاذ قرار منفرد بسد النهضة، وما قامت به تصرف خارق قبل قمة الاتحاد بملأ السد".

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن 4.9 مليار متر مكعب نسبة المياه في ملء سد النهضة، موضحًا أن هذه الكمية ليست مضرة بحصة مصر المائية، متسائلًا لماذا بدأ الملأ في بداية الفيضان، فهو أمر غريب".

وتابع "أن كمية مياه النيل تحمل ما يقرب من 136 مليون من الطمي وهو كفيل بردم السد في 50 سنة، ولذلك لابد من مصيدة لهذه الكميات من الطمي، وهو ما سيدفع إثيوبيا لبناء 3 سدود أخرى كمصيدة".