السكة الحديدية تتأهب لاستقبال عيد الأضحى

25 يوليه 2020 - 10:41 ص

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية، حيث سيستمر تشغيلها حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية الطبيعية، ويتم إتاحة مقاعد هذه القطارات للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ24 ساعة فقط، حيث وفرت الهيئة نحو 140 ألف مقعد إضافي، وسيكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي وبحد أقصي 4 تذاكر لكل فرد.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم إتاحة حجز مقاعد القطارات الإضافية قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط بموجب بطاقة الرقم القومي وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.