  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:19 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

غير متوقع .. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى

200 جنيه دعم إضافي في 22 مليون بطاقة تموينية

200 جنيه دعم إضافي في 22 مليون بطاقة تموينية

البابا تواضروس: الكنيسة قطعة من السماء وليست مؤسسة أرضية

البابا تواضروس: الكنيسة قطعة من السماء وليست مؤسسة أرضية

فيروس كورونا

الصين تقدم مليار دولار لهذه الدول لشراء لقاح كورونا

بالفيديو.. عشرات السيارات تسبح في مياه الأمطار بالسعودية

بالفيديو.. عشرات السيارات تسبح في مياه الأمطار بالسعودية

ارشيف

تفاصيل مقتل شهيد الشهامة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرار جمهوري جديد لـ "السيسى"

وزير الأوقاف

"الأوقاف": تكشف تفاصيل صلاة عيد الأضحى

مستشار مرسي: المرشد أخطأ.. وأعتذر للشعب المصري

مستشار مرسي: المرشد أخطأ.. وأعتذر للشعب المصري

أسرار قصة عادل إمام مع زوجته.. بدأت بمعاكسة وانتهت بثلاثة أولاد

أسرار قصة عادل إمام مع زوجته.. بدأت بمعاكسة وانتهت بثلاثة أولاد

السكة الحديدية تتأهب لاستقبال عيد الأضحى

آخر الأخبار

قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الأوقاف": تكشف تفاصيل صلاة عيد الأضحى

#

مجلس الوزراء يعلق على إقامة صلاة العيد في زمن كورونا

#

الزمالك يدعو قدامى النادى لجلسة عاجلة بعد عيد الأضحى

#

البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى رسميا

مقتل

استقبال

شهيد

سكة حديد

معاكسة فتاة

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية، حيث سيستمر تشغيلها حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية الطبيعية، ويتم إتاحة مقاعد هذه القطارات للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ24 ساعة فقط، حيث وفرت الهيئة نحو 140 ألف مقعد إضافي، وسيكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي وبحد أقصي 4 تذاكر لكل فرد.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم إتاحة حجز مقاعد القطارات الإضافية قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط بموجب بطاقة الرقم القومي وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حادث سير أليم لمدرب ذئاب الجبل
» نجاة الأبناء.. قطار يدهس سيارة لأسرة كاملة بالدقهلية
» الأشخاص المقيمون في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا
» الأهلى يعلن حالة الطوارئ القصوى
» تعرف على " رقبة بئر زمزم"
» شخص ألقى القمامة باتجاه مسجد يثير الغضب بالسعودية
» الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يستغرق 6 أشهر
» السعودية.. صورة نادرة تجمع 4 ملوك
» صادم.. وجبة شهية لسيدة صينية من "بيض الأفاعي"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» وكيل رمضان صبحي: تلقى عرضا ماليا لا يُصدق من نادي منافس للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية