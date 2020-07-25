بالفيديو.. عشرات السيارات تسبح في مياه الأمطار بالسعودية

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السيارات

الامطار

أخبار السعودية

الطائف

غمرت مياه الأمطار أمس الجمعة، العديد من أحياء محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ما تسبب في غرق عشرات السيارات في تجمعات المياه بعد سقوط غزير للأمطار.

وتسببت مياه  الأمطار التي تحولت إلى أشبه بسيول في شوارع محافظة الطائف، في شلل كبير بالحركة المرورية.

وذكرت صحيفة سبق السعودية أن حي المتنزه بالطائف بشكل كبير بعد سقوط الأمطار، إذ تجمعت المياه بغزارة لتغمر عشرات السيارات، كما غطت أجزاء من المباني، ما احتجز السكان داخل مساكنهم.

وبحسب الصحيفة فقد تركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمراً.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية. 

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