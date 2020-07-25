الصين تقدم مليار دولار لهذه الدول لشراء لقاح كورونا

أعلن وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، عن قرض قيمته مليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في بلدان أمريكا اللاتينية، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المكسيكية.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في بلدان أمريكا اللاتينية، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المكسيكية.