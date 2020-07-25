الصين تقدم مليار دولار لهذه الدول لشراء لقاح كورونا

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فيروس كورونا
فيروس كورونا

وكالات- الدويني فولي

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أعلن وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، عن قرض قيمته مليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في بلدان أمريكا اللاتينية، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المكسيكية.

وجاء في البيان "قال وزير الخارجية الصيني إن اللقاح الذي تم تطويره في بلاده سيكون منفعة عامة للعالم، وأن بلاده ستخصص قرضًا بقيمة مليار دولار لدعم الوصول للقاح من قبل دول المنطقة".

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