غير متوقع .. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى
200 جنيه دعم إضافي في 22 مليون بطاقة تموينية
البابا تواضروس: الكنيسة قطعة من السماء وليست مؤسسة أرضية
الصين تقدم مليار دولار لهذه الدول لشراء لقاح كورونا
بالفيديو.. عشرات السيارات تسبح في مياه الأمطار بالسعودية
تفاصيل مقتل شهيد الشهامة بالدقهلية
قرار جمهوري جديد لـ "السيسى"
"الأوقاف": تكشف تفاصيل صلاة عيد الأضحى
مستشار مرسي: المرشد أخطأ.. وأعتذر للشعب المصري
أسرار قصة عادل إمام مع زوجته.. بدأت بمعاكسة وانتهت بثلاثة أولاد
وكالات- الدويني فولي
ظهر
فجر
03:36
شروق
05:12
12:06
عصر
15:46
مغرب
19:00
عشاء
20:30