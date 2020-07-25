تفاصيل مقتل شهيد الشهامة بالدقهلية

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كشف سعد السيد والد إسلام شهيد الشهامة بالدقهلية، تفاصيل مقتل نجله.  

وقال "سعد" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي"، "قبل الحادث بيومين كان هناك تجمع لمجموعة من الشباب أمام منزلهم وعاكس أحدهم ابنته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهم.

وتابع: "بعد يومين من المشادة ترصد مجموعة الشباب له أمام مسجد، ووجهوا له عدة طعنات وضربوه بجنازير».

وأكمل والد الشهيد: «كنت في محلي بلم الحاجة عشان نروح، لقيت ناس حاملين ولد غارق في دمه، وطالعين بيه على العيادة المجاورة لي، بنقول يا حول الله، دا ابن مين، قالوا ده ابنك يا حاج».

واختتم حديثه: "المتهمون بقتل ابني تحت السن ويتخذون من ذلك حجة للإفلات من العقاب»، منوها إلى أن رجال الداخلية قاموا بواجبهم وألقوا القبض عليهم جميعًا.


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