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"الأوقاف": تكشف تفاصيل صلاة عيد الأضحى

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

إيمان هاني

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الأوقاف

مختار جمعة

عيد اضحي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كلفت الوزارة بإعداد تصور لكيفية عودة صلاة الجمعة مرة أخرى فى مساجد الجمهورية.

وأضاف "جمعة" خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية «Mbc مصر»، أنه سيتم إعلان خطبة عيد الأضحى من مسجد واحد عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وهو مسجد السيدة نفيسة وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف فقط.

ونوه وزير الأوقاف إلى أنه غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مسجد أو أي ساحة أو مكان عام أو خاص باستثناء مسجد السيدة نفيسة.

ولفت إلى أنه سيسمح لباقي الأئمة أو عمال المساجد بالدخول للمساجد، وعدم فتحها للمصليين أو المكبرين، مع السماح بتشغيل مكبرات الصوت لسماع تكبيرات العيد نقلًا عن إذاعة القرآن الكريم.


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