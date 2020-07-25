» السعودية.. صورة نادرة تجمع 4 ملوك

عبد القادر وحيد
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع 4 ملوك من ملوك السعودية في أحد أعياد الفطر المبارك.
ونشر تاريخ آل سعود الصورة، وعلق عليها بالقول :" صورة تجمع أربعة ملوك، الملك فيصل وخالد وفهد وعبدالله، وتم التقاطها خلال احتفالات السعودية بعيد الفطر المبارك عام 1392هـ/1972م".
وعلق رواد تويتر على الصورة ، حيث كتب أحدهم :" الله يرحمهم ويرحم موتانا وموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات".
كما علق آخر :" دنيا ماعليها دايم الله يجملنا مثل ماجملهم في دنياهم".
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