» السعودية.. صورة نادرة تجمع 4 ملوك

25 يوليه 2020 - 09:54 ص

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع 4 ملوك من ملوك السعودية في أحد أعياد الفطر المبارك.

ونشر تاريخ آل سعود الصورة، وعلق عليها بالقول :" صورة تجمع أربعة ملوك، الملك فيصل وخالد وفهد وعبدالله، وتم التقاطها خلال احتفالات السعودية بعيد الفطر المبارك عام 1392هـ/1972م".

وعلق رواد تويتر على الصورة ، حيث كتب أحدهم :" الله يرحمهم ويرحم موتانا وموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات".

كما علق آخر :" دنيا ماعليها دايم الله يجملنا مثل ماجملهم في دنياهم".