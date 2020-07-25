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صادم.. وجبة شهية لسيدة صينية من "بيض الأفاعي"

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صادم.. وجبة شهية لسيدة صينية من "بيض الأفاعي"
صادم.. وجبة شهية لسيدة صينية من "بيض الأفاعي"

عبد القادر وحيد

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انتشر مقطع فيديو صادم يظهر سيدة صينية وهي تجري محاولة خطيرة، لأجل الحصول على وجبة من بيض أفعى.

ويظهر الفيديو السيدة وهي تطارد أفعى ضخمة، وبعد نجاحها في الإمساك بالأفعى، ذهبت لمكان وضع البيض؟، وقامت بجمعه.

كما يظهر الفيديو ايضا قيام السيدة بوضع البيض في غناء لأجل سلقه، حيث كانت تجهز لخلطة أعشاب اخرى.

وبعد انتهائها من تسوية البيض قامت بوضعه مع الخلطة التي أعدتها، لتلتهمه كوجبة شهية.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :" الصينيين لم يتركوا شيئا إلا وأكلوه حتى بيض الأفاعي . . كان الله في عون كوكب الأرض".

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