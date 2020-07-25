مستشار مرسي: المرشد أخطأ.. وأعتذر للشعب المصري

25 يوليه 2020 - 09:49 ص

قال أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي إن ما صدر من مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف بشأن الشعب المصري لا يصح، وأنه يعتذر للشعب المصري .

وفي تدوينة له على حسابه في تويتر قال مستشار مرسي :" دائما ما يذكّرنا البعض، بأن الأستاذ مهدي عاكف، المرشد المجاهد، الشهيد بإذن الله، قد قال يوما: "طز في مصر".. ومهما كان قصد الرجل بريئا، غير أنها كلمة لا تصح من مرشد الإخوان المسلمين، ولا من أي سياسي أيا كان انتماؤه، لذا، أعتذر لكل مصري عن هذه الكلمة نيابة عن الأستاذ عاكف".

وأضاف مستشار مرسي :" أنا أعتذر لكل مصري ساءته هذه الكلمة، وهي كلمة تستحق الاعتذار عنها، وهذه هي أخلاق المسلم .. يقول الحق ولو على نفسه، ولا يستنكف عن فعل ذلك أبدا.

ور د عليه أحد متابعيه إن المرشد مهدي عاكف قد نفى ذلك قائلا : " هو لم يقلها وأنا شاهدته ينفيها والعجيب انك تنسبها له.. واتهم بها الإعلامي الذي أدار الحوار معه".

ليرد عليه مستشار مرسي : " الحديث مسجل ولا يصح التبرير والإنكار.. كون الإعلامي ورّطه وخدعه فهذا أمر آخر".

يذكر أن حوارا كان قد اجري مع المرشد السابق مهدي عاكف في عام 2016 والذي جاء فيه على لسانه : " في مصر.. وأبومصر.. واللي في مصر"، حيث ، قابل الإخوان النشر حينها بانتقادات عنيفة وتأكيدات بأن ما نشر "كلام مفبرك".