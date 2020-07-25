أسرار قصة عادل إمام مع زوجته.. بدأت بمعاكسة وانتهت بثلاثة أولاد

25 يوليه 2020 - 09:46 ص

بعد قصة حب سريعة وغير عادية، انتهت بالزواج وأنجبا خلاله ثلاثة أبناء هم: "رامي وسارة ومحمد"، كان هذا ملخص لحياة الفنان عادل إمام وارتباطه بزوجته هالة الشلقاني.

وكان عادل إمام مع بعض أفراد أسرته، إضافة إلى بعض أصدقائه المقربين من بينهم صلاح السعدني، وحيد حامد وسمير خفاجة، قد كشفوا العديد من أسرار حياته الخاصة، وقصة الحب التي جمعته بزوجته.

جاء ذلك عبر لقاء تلفزيوني نادر، من تقديم الإعلامي مفيد فوزي، على شاشة التلفزيون المصري.

وبحسب ما ذكرته المصري اليوم يروي سمير خفاجة عن اللقاء الأول الذي جمع الزعيم بزوجته، والذي لعبت فيه شرفة منزله دورا كبيرا، حيث تسكن هالة الشلقاني في شقة في المواجهة تماما، ومن عادة الأصدقاء عادل وسعيد صالح وصلاح السعدني، أن يجتمعوا في منزل سمير كل فترة.

وتابع قائلا : ،وبالصدفة في إحدى الليالي طلت هالة من شباكها ولمحتها الشلة ليبدأوا في توجيه كلام الغزل إليها إلا عادل، الذي ظل ملتزما بمكانه يتابعها من بعيد في هدوء.

وأضاف عادل إمام على حكاية خفاجة، أنه لا يجيد معاكسة الفتيات ولا توجيه كلمات غزل مهما كانت البنت فاتنة، لذلك التزم الصمت واكتفى بمتابعة أصدقائه ومراقبة رد فعل هالة، إلى أن شاءت الظروف أن يتعارفا.

تقول هالة على كلمات عادل :" إن أكثر ما لفت انتباهها في لقائهما الأول بعد إطلالتها من شباك الغرفة، أن عادل إمام هو الوحيد الذي التزم الصمت ولم يعاكسها".

كما كشف عادل أنه لم يكن يوما يسعى للدخول في علاقة زواج ، حتى أنه عندما تعرف للمرة الأولى على هالة صارحها بأنه يريدها صديقة، وأن يوطد علاقته بها بعيدًا عن أفكار الزواج والعلاقات الرسمية.

بينما أخبرته الشلقاني ذات ليلة بأنها تريد الزواج منه، وترى فيه زوج المستقبل الذي تتمنى أن تعيش معه حياتها القادمة، وهو ما أكدته بنفسها في نفس البرنامج، مع مفيد فوزي.

وقد تم الزواج في أقل من سنة من تعارفهما، بعد اطمئنانه من جانبها أنها ستقف بجانبه في مشواره وعدم مبالاتها للفارق الاجتماعي بينهما، ليلعب الحب لعبته، حتى أنه تراجع عن قرارات عديدة اتخذها في حياته بسببها.

وتابع الزعيم وفق ما رواه للبرنامج قائلا: " بعد ما اتجوزنا قولتلها إحنا مش هنخلف، وروحت مخلف وجايب رامي، وبعده قولتلها كفاية علينا طفل واحد، فروحت مخلف تاني وجبت سارة، وبعدها قولتلها حلو أوي كده بقى عندنا ولد وبنت وكفاية على كده، فروحت مخلف محمد".

وقد ولد الفنان عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة، وخلال سنوات الدراسة بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما.

وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة ولكن بدأت شهرته في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وذلك من خلال أدواره الكوميدية.