سيارات دفع رباعي أمريكية تنزع أبوب قنصلية هذه الدولة

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هيوستن

القنصلية الصينية

قال مسؤولون أمريكيون إن القنصلية الصينية في مدينة هيوستن كانت جزءا من جهود تجسس صينية كبيرة باستخدام بكين مرافق دبلوماسية في  جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، والشاحنات، وشاحنتين تتحلى باللون الأبيض، وعربة أقفال دخلت إلى مكان القنصلية، فيما وجد متابعون وكاميرات محطات إخبارية، حيث تم نزع أبواب القنصلية.

وأضاف مسؤولون أمريكيون، لدى حديثهم إلى الصحفيين، أن القنصلية متورطة في الاحتيال، وأن مسؤوليها شاركوا بشكل مباشر في اتصالات مع باحثين، لجمع معلومات.

وبحسب تصرح لمسؤول في وزارة العدل الأمريكية، فإن أنشطة مسؤولي القنصلية في هيوستن هي صورة مصغرة، نعتقد، من خلال شبكة أوسع من الأفراد في أكثر من 25 مدينة تدعم هذه الشبكة من خلال القنصليات.

وأوضح أن القنصليات أعطت الأفراد في تلك الشبكة توجيهات حول كيفية التهرب وعرقلة تحقيقاتنا.

وكانت  الولايات المتحدة قد منحت الصين ما يقرب من 72 ساعة لوقف جميع العمليات والأحداث، في قنصليتها في هيوستن الثلاثاء الماضي ، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، التي وصفت الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق.

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة  قد تراجعت في العام الماضي، وسط حرب تجارية مستمرة، ووباء الفيروس التاجي، وانتقادات واشنطن لانتهاكات بكين لحقوق الإنسان.


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