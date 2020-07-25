تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

25 يوليه 2020 - 09:35 ص

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت، استقرارا في البنوك الحكومية.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس فقد سجل سعر الدولار 15.94 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.