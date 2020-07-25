» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المواجهات الأوروبية، أبرزهم في الدوريين الإيطالي والبرتغالي، بعدما عادت الحياة إلى طبيعتها بسبب توفقها منذ مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.
الدوري الإيطالي
بريشيا X بارما - 05:15 مساءً - بي إن سبورتس 4.
جنوى X انتر ميلان - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
نابولي X ساسولو - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري البرتغالي
ماريتيمو X فاماليكاو - 08:00 مساءً.
بوافيستا X ريو آفي - 08:00 مساءً.
بنفيكا X سبورتينج لشبونة - 10:15 مساءً.
سبورتينغ براجا X بورتو - 10:15 مساءً.
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