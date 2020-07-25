» جلال يهاجم فاروق جعفر: حد يخليه يسكت .. كلامك غير مسئول

25 يوليه 2020 - 08:55 ص

شن الناقد الرياضي أحمد جلال هجوما شرسا على فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بعد زعمه أن كل الأندية المصرية حصلت على بطولاتها الأفريقية بمساعدة الحكام.



وقال "جلال" تعليقا على تصريحات جعفر: حد يسكت ملك النص.. الكلام ده أقل ما يُوصف به أنه غير مسئول.. وبيهد تاريخ الكرة المصرية. يعني كده كل بطولات الاهلي والزمالك والإسماعيلي والمنتخب في إفريقيا حرام ؟!!!.. ده حتى تأهلنا لمونديال 90 طلع حرام والكرة دخلت مرمانا والحكم محسبهاش بتجيب الكلام ده منين؟.. ما تفوق يا فاروق.

