رد ناري من ريم البارودي بعد إعلان أحمد سعد ارتباطه بـ علياء بسيوني

25 يوليه 2020 - 08:44 ص

خرجت الفنانة ريم البارودي - الزوجة السابقة للمطرب أحمد سعد - عن صمتها وعلقت على إعلان خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى علياء بسيوني.



ونشرت ريم البارودي مقطعا فيديو عبر حسابها بـ"انستجرام" ترتدي فيه الفستان الأبيض وعلقت قائلة: قريبا جدا جدا.

وكانت ريم البارودي اعتادت الهجوم الشديد على أحمد سعد في العديد من المناسبات بعد انفصالهما .



وكان سعد متزوجا من ريم البارودي وانفصلا ثم تزوج من سمية الخشاب وتم الانفصال أيضا.