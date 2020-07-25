رد ناري من ريم البارودي بعد إعلان أحمد سعد ارتباطه بـ علياء بسيوني

أحمد عادل شعبان
خرجت الفنانة ريم البارودي - الزوجة السابقة للمطرب أحمد سعد - عن صمتها وعلقت على إعلان خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى علياء بسيوني.
ونشرت ريم البارودي مقطعا فيديو عبر حسابها بـ"انستجرام" ترتدي فيه الفستان الأبيض وعلقت قائلة: قريبا جدا جدا.
وكانت ريم البارودي اعتادت الهجوم الشديد على أحمد سعد في العديد من المناسبات بعد انفصالهما .
وكان سعد متزوجا من ريم البارودي وانفصلا ثم تزوج من سمية الخشاب وتم الانفصال أيضا.
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