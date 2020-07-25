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آيا صوفيا

هذا هو سر ظهور"سيف" في يد خطيب "آيا صوفيا"

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هذا هو سر ظهور"سيف" في يد خطيب "آيا صوفيا"

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آيا صوفيا
آيا صوفيا

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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الدين سياسيا لتحقيق مطامعه في قضية "آيا صوفيا"، كاشفًا عن السبب الذي جعل إمام المسجد يمسك بسيف محمد الفاتح أثناء خطبة الجمعة اليوم من مسجد آيا صوفيا.
وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن في لغة الإمساك بالسيف، يكون إمساك السيف باليد اليمنى دليل على الهجوم، وإمساكه باليسري دليل على حالة السلم والدفاع، أما ما فعله خطيب أردوغان أنه أمسك بالسيف باليدين، فهو يعني التأهب والإنذار".
وأضاف، "أن إصرار أردوغان على الصلاة في آيا صوفيا اليوم وقرأته للقرآن ليوهم العالم أنه إمام المسلمين الذي حول كنيسة إلى مسجد"، متابعا: "أردوغان خرج من الرحم العفن للإخوان"، لافتًا إلى أن الرئيس الاتركي يغازل المسلمين ويلعب على عواطفهم وهذا نفس منطق الجماعة الإرهابية. 


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