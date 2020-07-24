» إخماد حريق ضخم شرق العاصمة الإيرانية

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قالت وكالة أنباء العمال ال إيران ية شبه الرسمية نقلا عن الشرطة وإدارة الإطفاء إن ماسا كهربائيا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران ، اليوم الجمعة ، ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.
وقال نائب رئيس شرطة طهران حميد هداوند للوكالة إنه تم إخماد الحريق كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار.
ومنذ أواخر يونيو تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.
وقالت وزارة الخارجية ال إيران ية أمس الخميس إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيران ية في الآونة ألأخيرة لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.
وتناول مقال نشرته هذا الشهر الوكالة ال إيران ية للأنباء ما قالت إنه يمكن أن يكون تخريبا قام به أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة لكن المقال لم يتهم أيا منهما مباشرة.

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