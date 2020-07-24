  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:14 ص
Advertisements
بحث متقدم
آيا صوفيا

هذا هو سر ظهور"سيف" في يد خطيب "آيا صوفيا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على صلاة الجمعة في "آيا صوفيا"

الأوقاف: تخصص خطبة الجمعة ضد الإرهاب

"الأوقاف" تكشف حقيقة تقليل خطبة الجمعة لـ7 دقائق

كورونا- أرشيفية

"الصحة العالمية" تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات والوفيات بـ كورونا

سد النهضة

وزير الري السابق :إثيوبيا أعلنت بوضوح هذا الأمر الخطير

كورونا

الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

أستاذ فيروسات يكشف سر تزايد المتعافيين من كورونا

لقاح كورونا

صيدلي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

الدقهلية

تفاصيل مقتل شاب دافع عن شقيقته من التحرش بالدقهلية

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز هذا الرقم الصادم

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 4 مليون

#

فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام

#

أمريكا تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في إصابات كورونا

#

إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و24492 حالة بزيادة 72219 حالة على الإحصاء السابق، وإن عدد حالات الوفاة ارتفع 1113 حالة إلى 143868 حالة.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن إحصاءها يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 يوليو تموز. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.
وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يجب على المتزوج من امرأتين ذبح أضحيتين؟.. المفتي يجيب
» نجاة نجم الأهلي السابق ومدرب المقاولون العرب من حادث مروع
» إخماد حريق ضخم شرق العاصمة الإيرانية
» إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز هذا الرقم الصادم
» «واشنطن بوست» تتوصل لتسوية مع طالب في دعوى قيمتها 250 مليون دولار
» مفاجأة.. عمره 103 عام ويشفى من "كورونا"
» صورة صادمة: شاب يتجرد من ملابسه ويستخدم الكمامة في مكان لا يصدق
» امرأة يتحول برازها إلى اللون الفضي
» "بنزيما" يباغت رئيس الاتحاد الفرنسي برد ساخر
» اتهام "بيل جيتس" بالتسبب في وجود كورونا
» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية