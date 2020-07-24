صيدلي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

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ناشد الصيدلي محمد متولي، المتخصص في مجال الدواء، بضرورة توفير العلاج لأنه حق مكفول للجميع ، سواء للقادرين أَو غير القادرين  وخاصة أدوية فيروس كورونا ، قائلا : «الدواء حق الجميع، وحق لمن لايملك ثمن الدواء بالمجان ».
وأوضح" متولى" ، خلال اتصال هاتفي ، علي القناة الأولى المصرية، أنة لا توجد معلومات كافية أو بيانات تشير إلى ضعف قدرة فيروس كورونا المستجد على الانتشار مجتمعيًا، ونقل العدوى للكثير من الأشخاص ، لافت الى أن  بروتوكولات العلاج لكورونا هيّ بروتوكولات موحدة اتفقت عليها الدول باستخدامها بالاتفاق مع  منظمة الصحة العالمية ، وهناك خصوصية من حيث الأعمار وطبيعة الشخص فيما يخص الجرعات التي يتم تناولها من الأدوية.
وشدد " الصيدلي الشاب" على أن الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تكشف بأن فيروس كورونا بدأ فى الضعف، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء على الفيروس بصورة كاملة ولا يوجد حتى الآن أى دواء فعال لفيروس كورونا.
وأشار " متولي" ، الى  أنه يقوم بالعمل على توفير متطوعين معه، بإعادة توزيع الدواء وتوصيله للمحتاجين بالمجان، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مشدد على أن تلبية احتياجات الناس يمثل تحديا كبيرا في القيام بالمهمة ، كاشفاً  عن إطلاق مبادرة تضمن حصول جميع المرضى على العلاج عندما يكونون بحاجة إليه، مع ضرورة توفير الأدوية غير الموجودة والناقصة أوالبديلة عبر الإنترنت 

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