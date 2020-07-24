» مفاجأة.. عمره 103 عام ويشفى من "كورونا"

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شهدت الأراضي الباكستانية معجزة طبية، حيث أعلن أقارب مواطن  يبلغ من العمر 103 أعوام وأطباء، أنه تعافى من فيروس كورونا.

وخرج عزيز عبد العليم، وهو من سكان قرية في منطقة شيترال الجبلية الشمالية، الأسبوع الماضي من مركز لعلاج الحالات الطارئة بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته في أوائل يوليو الجاري.

وقال أحمد، نجل عبد العليم، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة: "كنا نشعر بالقلق عليه نظرا لسنه، لكنه لم يكن منزعجا على الإطلاق".

ونقل أحمد عن والده قوله إنه مر بالكثير في حياته وإنه لم يشعر بالخوف من الفيروس. لكنه لم يكن مرتاحا، بالرغم من ذلك، للبقاء في العزل.

وقال أحمد، وهو نجار تجاوز الخمسين من العمر، إن والده كان يعمل نجارا حتى السبعينيات من العمر، وتوفيت في حياته ثلاث زوجات وتسعة من الأبناء والبنات، مضيفا أن أباه انفصل عن زوجته الرابعة وهو متزوج حاليا من الخامسة.

وقال الدكتور سردار نواز، وهو مسؤول طبي كبير في مركز الحالات الطارئة التابع لخدمة آغا خان الصحية، لـ "رويترز" إن عبد العليم كان بحاجة أيضا للدعم المعنوي والنفسي في فترة العزل والعلاج.

يذكر أن باكستان سجلت أكثر من 270 ألف إصابة بفيروس كورونا، و5763 حالة وفاة. وعلى الرغم من تراجع الإصابات في الشهر الماضي، يخشى مسؤولون حكوميون من ارتفاع جديد خلال عيد الأضحى.

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