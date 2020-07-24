» صورة صادمة: شاب يتجرد من ملابسه ويستخدم الكمامة في مكان لا يصدق

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تجرد شاب من ملابسه بينما كان يسير في شارع أكسفورد المزدحم بلندن، ولم يكن يرتدي سوى قناع الوجه فقط الذي استخدمه لتغطية عضوه الذكري.

وأصاب الشاب المارة بالذهول والصدمة، تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لارتدءا أقنعة الوجه داخل المتاجر ومحلات السوبر ماركت في إنجلترا.

ويسري القرار كذلك على البنوك ومحلات الساندويتش ومكاتب البريد، ويتعرض المخالف لدفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" إن الحيلة الواضحة - التي يحتمل أن تكون احتجاجًا على القواعد الجديدة - فاجأت المارة، حيث التقط البعض صورًا على هواتفهم، بينما كان البعض الآخر يحدق.


وأثارت القواعد الجديدة، ضجة في بريطانيا، حيث اضطرت مطاعم ماكدونالدز إلى مطالبة العملاء بالمغادرة، ممن لم يرتدوا أقنعة الوجه.

وقال متحدث باسم ماكدونالدز لصحيفة "ذا صن": "تمشيًا مع توجيهات الحكومة في إنجلترا ، يطلب من العملاء ارتداء غطاء للوجه في جميع الأوقات أثناء وجودهم في مطاعمنا".

وأضاف: "تمشيًا مع الإرشادات أيضًا، يمكن للعملاء الذين يتناولون الطعام الذهاب إلى طاولة مباشرة والطلب باستخدام تطبيق My McDonald's بدون تغطية الوجه، ولكن يجب عليهم ارتداء القناع إذا كان يتحركون في أنحاء المطعم - على سبيل المثال باستخدام شاشات الطلب الذاتي، طلب عند المنضدة أو في حالة استخدام المراحيض".


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