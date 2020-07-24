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مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

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مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي
مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

فتحي مجدي

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تعرضت فتاة للاغتصاب على يد مريض بفيروس كورونا المستجد داخل أكبر مركز للحجر الصحي في دلهي بالهند، بينما شاهد صديقه الواقعة وقام بتصويرها.

وقالت الشرطة، إن مريضًا بفيروس كورونا يبلغ من العمر 19 عامًا اغتصب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا داخل الحمام،  بينما كان صديقه يقوم بتصوير الواقعة التي حدثت في 15 يوليو.

وكشفت التفاصيل، أن الضحية والرجلين مصابون بالفيروس وكانوا يقيمون في منشأة تتسع لـ 10 آلاف سرير في دلهي حيث وقع الاعتداء الجنسي. 

ويعتقد أن الفتاة كانت داخل الحجر الصحي لمدة أسبوع تقريبًا حين وقع الاعتداء عليها، وفقًا لموقع "إنديا إكسبريس"

وقالت الشرطة إن الثلاثة – الفتاة والشابين - كانوا مصابين بأعراض خفيفة من (كوفيد 19). وأُبلغت الشرطة بالواقعة، بعد أن أبلغت الفتاة أحد أقاربها داخل المركز بأنها تعرضت لهجوم.

وقال بارفيندر سينج، المسؤول البارز بالشرطة: "تم القبض على المتهمين وإرسالهم إلى الحجز القضائي لكنهم سيبقون في رعاية مؤسسية حتى يتعافوا من الإصابة".

وأضاف أن الفتاة نُقلت إلى مستشفى آخر بينما نقل الرجلان إلى مكان مختلف حيث لا يزالان رهن الاحتجاز. وتحقق الشرطة في ادعاء الاغتصاب.

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