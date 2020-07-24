» امرأة يتحول برازها إلى اللون الفضي

24 يوليه 2020 - 09:46 م

أدخلت امرأة في واشنطن إلى المستشفى بعد أن تحول برازها إلى الفضة.



وتم نقل المرأة البالغة من العمر 69 عامًا، والتي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى غرفة الطوارئ في مستشفى جامعة ميد ستار جورج تاون، وفقًا لتقرير حالة نشر في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية.



وكانت المرأة مصابة بسرطان القولون النقيلي، لكنها كانت تعاني أيضًا من الدوخة لمدة أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الأطباء أن لديها "براز ملون بشكل غير عادي"، مع لون فضي.



وكشفت الفحوصات لبراز المرأة عن وجود دم، بينما وجدت الأشعة السينية على بطنها والحوض أن السرطان انتشر إلى كبدها. واكتشف الأطباء وجود أيضًا ورم في القولون والمستقيم.



يعتقد الفريق أن براز المرأة تحول إلى اللون الفضي بسبب مزيج من اليرقان واللون الأسود في برازها، نتيجة الدواء الذي كانت تستخدمه، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".



كتب الفريق: "بعد مناقشة خيارات العلاج مع المريض ، تم اتخاذ قرار بالتركيز على راحتها".



وفي حين أن البراز يأتي في مجموعة من الألوان، يجب التحدث إلى الطبيب إذا كان البراز أحمر أو أسود.



وأوضح الدكتور مايكل ف. بيكو من عايدة "مايو كلينيك": "يتأثر لون البراز بشكل عام بما تأكله بالإضافة إلى كمية الصفراء - وهو سائل أصفر أخضر يهضم الدهون - في البراز. أثناء انتقال الصبغات الصفراوية عبر الجهاز الهضمي ، يتم تعديلها كيميائيًا عن طريق الإنزيمات، وتغيير الأصباغ من اللون الأخضر إلى البني".



وأضاف ناصحًا: "استشر طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن لون البراز. إذا كان البراز أحمر فاتح أو أسود - والذي قد يشير إلى وجود الدم - فاطلب العناية الطبية العاجلة".





