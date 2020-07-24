طلب منه ارتداء الكمامة.. فوجه المسدس إلى رأسه

24 يوليه 2020 - 08:56 م

صوب أمريكي سلاحه في رأس رجل طلب منه أن يرتدي كمامة الوجه أثناء وجودهما داخل أحد المتاجر بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق الشرطة.



وتم القبض على فنسنت بروس سكافيتا، بعد أن ظهر في مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة وهو يلوح بمسدس من حزامه خلال مشادة مع متسوق آخر في متجر وول مارت بمقاطعة رويال بالم بيتش في 12 يوليو، بتهمة الاعتداء المشدد بسلاح مميت، والاستخدام غير اللائق لسلاح ناري، بحسب مكتب مقاطعة بالم بيتش الخميس.

وكان سكافيتا (28 عامًا) يدفع والده على كرسي متحرك عندما طلب منه كريستوفر استرادا، الذي كان يتسوق مع ابنته الصغيرة، ارتداء قناع الوجه بسبب (كوفيد – 16)، وفقًا لما ورد في تقرير الاعتقال.



وقال استرادا (46 عامًا) إن سكافيتا انطلق بعد ذلك في خطبة بذيئة قبل أن يصوب المسدس على رأسه ويهدد بإطلاق النار. وأضاف: "سأقتلك".



وغادر سكافيتا ووالده المتجر بعد هدوء المواجهة. وأفاد مسؤولو الأمن في وقت لاحق أن المسؤولين عن الشرطة نشروا لقطات من فيديو المراقبة للتعرف عليه.



واتصل سكافيتا فيما بعد بالشرطة لإعطاء روايته حول الحادث، وسلم مسدسه كدليل، وزود المحققين بتصريح حمل مخفي صالح، وفقًا لتقرير الاعتقال.



وقال سكافيتا، إنه خلع قناعه داخل المتجر، لأنه تبلل في الخارج أثناء العاصفة، واتهم استرادا بضربه بمظلة، بحس ما نقلت "صحيفة "نيويورك بوست" عن التقرير.



لكن سكافيتا اعترف في وقت لاحق أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان قد أصيب بسبب الإجهاد المرتبط بالحادث.



في غضون ذلك، قال استرادا إنه رفع مظلته تجاه سكافيتا خلال تهديد السلاح، لكنه لم يتذكر ما إذا كانت مظلته أصابته بالفعل.



وألقي القبض على سكافيتا الأربعاء، واحتجز داخل سجن مقاطعة بالم بيتش.

