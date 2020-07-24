  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:01 م
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

طقس مائل للحرارة.. تعرف على درجات الحرارة غدًا

الدقهلية

تفاصيل مقتل شاب دافع عن شقيقته من التحرش بالدقهلية

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

كمامة

طلب منه ارتداء الكمامة.. فوجه المسدس إلى رأسه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصعيد أمريكي: القنصليات الصينية ضالعة في التجسس

الفيديو

فيديو.. صراخ ودماء داخل طائرة إيرانية اعترضتها مقاتلتان أمريكيتان

أمير الكويت

بيان حاسم من الديوان الأميري بالكويت حول الشيخ صباح

وزير الحج

تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

بي ان سبورت

مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت"

الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

طلب منه ارتداء الكمامة.. فوجه المسدس إلى رأسه

الصفحة الأخيرة

كمامة
كمامة

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

هذا الوزير.. أول من أدخل " المسدس" إلى السعودية

#

الصحة العالمية توضح مدى خطورة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

#

"الصحة": على هؤلاء عدم ارتداء الكمامة

#

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4630 سائق لعدم ارتداء الكمامة

صوب أمريكي سلاحه في رأس رجل طلب منه أن يرتدي كمامة الوجه أثناء وجودهما داخل أحد المتاجر بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق الشرطة.

وتم القبض على فنسنت بروس سكافيتا، بعد أن ظهر في مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة وهو يلوح بمسدس من حزامه خلال مشادة مع متسوق آخر في متجر وول مارت بمقاطعة رويال بالم بيتش في 12 يوليو، بتهمة الاعتداء المشدد بسلاح مميت، والاستخدام غير اللائق لسلاح ناري، بحسب مكتب مقاطعة بالم بيتش الخميس. 
وكان سكافيتا (28 عامًا) يدفع والده على كرسي متحرك عندما طلب منه كريستوفر استرادا، الذي كان يتسوق مع ابنته الصغيرة، ارتداء قناع الوجه بسبب (كوفيد – 16)، وفقًا لما ورد في تقرير الاعتقال.

وقال استرادا (46 عامًا) إن سكافيتا انطلق بعد ذلك في خطبة بذيئة قبل أن يصوب المسدس على رأسه ويهدد بإطلاق النار. وأضاف: "سأقتلك".

وغادر سكافيتا ووالده المتجر بعد هدوء المواجهة. وأفاد مسؤولو الأمن في وقت لاحق أن المسؤولين عن الشرطة نشروا لقطات من فيديو المراقبة للتعرف عليه.

واتصل سكافيتا فيما بعد بالشرطة لإعطاء روايته حول الحادث، وسلم مسدسه كدليل، وزود المحققين بتصريح حمل مخفي صالح، وفقًا لتقرير الاعتقال.

وقال سكافيتا، إنه خلع قناعه داخل المتجر، لأنه تبلل في الخارج أثناء العاصفة، واتهم استرادا بضربه بمظلة، بحس ما نقلت "صحيفة "نيويورك بوست" عن التقرير.

لكن سكافيتا اعترف في وقت لاحق أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان قد أصيب بسبب الإجهاد المرتبط بالحادث. 

في غضون ذلك، قال استرادا إنه رفع مظلته تجاه سكافيتا خلال تهديد السلاح، لكنه لم يتذكر ما إذا كانت مظلته أصابته بالفعل.  

وألقي القبض على سكافيتا الأربعاء، واحتجز داخل سجن مقاطعة بالم بيتش.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. عمره 103 عام ويشفى من "كورونا"
» صورة صادمة: شاب يتجرد من ملابسه ويستخدم الكمامة في مكان لا يصدق
» امرأة يتحول برازها إلى اللون الفضي
» "بنزيما" يباغت رئيس الاتحاد الفرنسي برد ساخر
» اتهام "بيل جيتس" بالتسبب في وجود كورونا
» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة
» البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
» رغم كورونا.. هذه الدولة تقيم صلاة العيد في المساجد
» تعرف على موعد لقاء الأهلي وسموحة اليوم
» الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى
» بعد تعذر الحج.. أعمال ثوابها أعظم عند الله من أداء الفريضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية