  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:01 م
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

طقس مائل للحرارة.. تعرف على درجات الحرارة غدًا

الدقهلية

تفاصيل مقتل شاب دافع عن شقيقته من التحرش بالدقهلية

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

كمامة

طلب منه ارتداء الكمامة.. فوجه المسدس إلى رأسه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصعيد أمريكي: القنصليات الصينية ضالعة في التجسس

الفيديو

فيديو.. صراخ ودماء داخل طائرة إيرانية اعترضتها مقاتلتان أمريكيتان

أمير الكويت

بيان حاسم من الديوان الأميري بالكويت حول الشيخ صباح

وزير الحج

تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

بي ان سبورت

مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت"

الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

"بنزيما" يباغت رئيس الاتحاد الفرنسي برد ساخر

الرياضة

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام كلوب أمريكا
بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام كلوب أمريكا

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رئيس الاتحاد السكندري يكشف معلومة محرجة عن مرتضى منصور

#

إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"

#

الجزائر تدعم إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات

#

رئيس "الفيفا" يهاجم أحمد أحمد بسبب أداء الحج

سخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريت، والتي أشاد خلالها بالأداء الذي قدمه مهاجم النادي الملكي خلال الموسم الحالي.

وأشاد نويل لو جريت، بعد أشهر من تأكيده علنا أن كريم بنزيما لن يلعب من جديد مع منتخب فرنسا، بأداء بنزيما، خلال مقابلة مع راديو مونتي كارلو، بالقول: "بنزيما قدم أفضل موسم له في مسيرته الكروية".

وأضاف لو جريت: "بنزيما قدم موسما استثنائيا مع ريال مدريد، لقد قدمت التهنئة إلى مدربه زيدان، والآن بنزيما يعتبر واحد من أفضل اللاعبين، ولا يمكنني الحكم عليه لأنني لم أشاهد جميع المباريات، ولكن في رأيي لعب أفضل مواسمه".

ورد بنزيما على تلك التصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "بتغريدة" قال فيها: "أفضل الضحك".

واستبعد كريم بنزيما (32 عاما) من المشاركة مع منتخب فرنسا، بسبب تورطه في فضيحة ابتزاز جنسية ضد زميله ماتيو فالبوينا، ولم يخض إثرها أي مباراة بقميص "الديوك" منذ أكتوبر 2015.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. عمره 103 عام ويشفى من "كورونا"
» صورة صادمة: شاب يتجرد من ملابسه ويستخدم الكمامة في مكان لا يصدق
» امرأة يتحول برازها إلى اللون الفضي
» "بنزيما" يباغت رئيس الاتحاد الفرنسي برد ساخر
» اتهام "بيل جيتس" بالتسبب في وجود كورونا
» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة
» البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
» رغم كورونا.. هذه الدولة تقيم صلاة العيد في المساجد
» تعرف على موعد لقاء الأهلي وسموحة اليوم
» الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى
» بعد تعذر الحج.. أعمال ثوابها أعظم عند الله من أداء الفريضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية