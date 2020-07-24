تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

24 يوليه 2020 - 07:00 م

نقلت قناة العربية الإخبارية تصريحات لوزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، حول أداء المسئولين فريضة الحج هذا العام.



وبحسب القناة فقد أكد الوزير أنه "لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام، ولا يوجد واسطة أو استثناءات لأحد".



وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أداء الحج هذا الام لأعداد محدودة نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.



وفي خطبة الجمعة، قال وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي: إنه "بسبب جائحة كورونا، كانت المصلحة خلال هذا العام قصر الحج على أعداد محدودة حفاظاً على أرواح الناس، وإن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس".